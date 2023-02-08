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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия: Вина за избиение 8-классницы в школьном туалете в Нижнем Тагиле лежит на педагогах

В мэрии поделились результатами проверок инцидента, произошедшего в женском туалете школы №33. Напомним, что 7-классница ударила ногой в лицо девочку из 8 класса, а видеозапись с избиением распространилась по интернету и дошла до журналистов и правоохранительных органов.

О том, кто понес наказание и что сейчас происходит в ставшей знаменитой школе, рассказал замглавы горадминистрации по социальной политике Валерий Суров. Как он пояснил в эфире телеканала "Тагил-ТВ", конфликт между школьницами развивался на протяжении долгого времени, о чем свидетельствуют социальные сети. Вопрос в другом: куда смотрел дежурный учитель и почему не разогнал толпу возле женского туалета?

"Мы говорили с педагогами, руководством школы, и основная тема - это дежурный учитель, который находится на этаже. Если где-то происходит скопление детей, он должен подходить и выяснять причину скопления. Это их обязанность. Второй момент, что когда прозвучал звонок дети должны находиться где? В классе. И этот момент мы тоже обговаривали с педагогами. Данный инцидент не должен оставаться безнаказанным. В части данного инцидента виноваты и старшие, поэтому каждый по степени своей ответственности понес наказание", - заявил Суров.

Он также добавил, что после произошедшего специалисты комиссии по делам несовершеннолетних ходили по 7-11 классам школы и поясняли подросткам моменты законодательства РФ. В частности - что их ждет за совершение того или иного преступления, несмотря на их молодой возраст. По словам Сурова, учащимся понравились уроки и они активно задавали вопросы.

"Я думаю, что у них в памяти этот разговор останется и останется надолго", - добавил замглавы города.

Напомним, что ученица, пнувшая восьмиклассницу по лицу, извинилась перед пострадавшей девочкой и ее родителями. После инцидента агрессивная школьница была помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних на двое суток.

Теги: Нижний Тагил, Суров, избиение, школа, туалет



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