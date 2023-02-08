Сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки в центральной части Турции

Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции. Оно зафиксировано в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш – эпицентра разрушительного землетрясения, которое случилось 6 февраля. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Кроме того, по информации сейсмологов, за этим землетрясением последовали семь афтершоков магнитудой от 2,5 и до 4,4.

Жертвами землетрясения в Турции, по последним данным, стали 6234 человека, получили ранения 37 011 человек.