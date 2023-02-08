В Казахстане ужесточены правила оформления иностранцами постоянного проживания

Власти Казахстана ужесточили правила оформления документов для получения разрешения на постоянное пребывание в республике для иностранцев.

"Для приведения в соответствие с действующим законодательством, 6 января 2023 г. приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения. Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание", - приводит ТАСС заявление МВД Казахстана.

Для получения разрешения на временное проживание, отмечают в МВД, также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

"Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код адреса. Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю", - сообщает МВД.

Напомним, в начале октября 2022 г. стало известно, что с 21 сентября – дня объявления мобилизации – из России в Казахстан въехало более 200 тыс. россиян. Об этом сообщил тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов. Он добавил, что выехали из Казахстана 147 тыс. россиян. В конце октября прошлого года выяснилось, что с момента объявления в России мобилизации в Казахстане 200 тыс. иностранцев подали заявления на оформление ИИН – индивидуального идентификационного номера, без которого нельзя оформить легальное проживание в стране на длительный срок.

27 января 2023 г. в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов в стране, которые отменяют т.н. "визаран". Теперь без визы находиться в Казахстане можно 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно – 90 дней в течение каждого полугодия (точнее, каждых 180 дней). До сих пор ограничения в 180 дней не было. Поэтому нерезиденты могли выехать за пределы Казахстана хоть на один день, "обнулить" лимит и вернуться назад. В Кремле "с пониманием" отнеслись к ограничению безвизового пребывания россиян в Казахстане.