"Помедленнее, я записываю!" Екатеринбуржцы напишут диктант для знатоков фильмов Гайдая

В Екатеринбурге пройдет диктант для знатоков фильмов легендарного советского режиссера Леонида Гайдая. Мероприятие получило название "Помедленнее, я записываю!".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, событие приурочено к 100-летию со дня рождения кинодеятеля. Участникам предстоит написать диктант, в который "вшиты" цитаты из наиболее известных фильмов режиссера. После этого уральцы должны будут выделить из получившегося текста все крылатые фразы и указать, из каких именно картин они были взяты.

Диктант начнется 11 февраля в 12:00 на базе библиотеки №40 (улица Старых Большевиков, 18). Заявиться для участия в нем необходимо по телефону 352-11-61.

Как добавили в мэрии, экзамен на знание фильмов Гайдая будет предварен авторской лекцией филолога Лады Степановой "Надо, Федя, надо!". Рассказ посвящен афоризмам как явлению и построен на примерах крылатых фраз из известных кинокартин мастера.