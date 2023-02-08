В Полевском простятся со студентом УрФУ, погибшим в ходе спецоперации

В Полевском простятся с местным жителем, студентом УрФУ, ефрейтором Григорием Терентьевым, погибшим в зоне проведения спецоперации. О трагедии сообщает пресс-служба администрации Полевского г.о. со ссылкой на военный комиссариат города.

Парню было всего 20 лет. В 2019 году Терентьев закончил Политехнический лицей № 21 "Эрудит", а позже поступил в Уральский федеральный университет на исторический факультет. Григорий много лет занимался в патриотическом клубе "Ратник", но военную службу не проходил. Будучи на 3-ем курсе, пошел добровольцем на спецоперацию.

"19 октября 2022 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ в должности старшего наводчика расчета орудия гаубичного дивизиона в/ч 71718, 70 гвардейского мотострелкового полка, 42 мотострелковой дивизии. Этот добровольное решение Григория уже можно считать героическим. С начала ноября с товарищами он самоотверженно выполнял боевые задачи на переднем крае боевых действий", - сообщают в администрации.

В последние два месяца года 70 мотострелковый полк вел тяжелые оборонительные бои за удержание важных оборонительных позиций на Запорожском операционном направлении. 24 января Терентьев возле населенного пункта Марьинка попал под артиллерийский обстрел и был тяжело ранен. Несмотря на транспортировку парня в госпиталь, он не пережил полученные травмы и скончался.

"За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, командованием воинской части представлен к высокой государственной награде. Награда будет вручена и передана семье погибшего. Ефрейтор Терентьев Григорий Дмитриевич был настоящим гражданином и солдатом, который выполнил свой воинский и гражданский долг до конца", - добавили в администрации.

Помощь родным солдата будет оказывать как Минобороны РФ, так и администрация Полевского г.о. Прощание проходит сегодня по адресу: Больничный переулок, 13.

