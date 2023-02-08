08 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

В России ром может заменить виски

Производители крепкого спиртного ищут новые ниши по мере насыщения популярных категорий виски и джина локальными брендами. Так, крупный производитель водки "Тульский винокуренный завод 1911" запускает разлив рома из доминиканских дистиллятов. Выйти в категорию также планируют Алкогольная сибирская группа и ГК "Руст". Производители ищут замену виски и джину.

"Тульский винокуренный завод 1911" запускает производство рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики, рассказали "Ъ" в компании. Напиток будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver. Линейка включает белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21%.

Российские производители крепкого алкоголя активно расширяют ассортимент в условиях сокращения импорта спиртного после начала военных действий на Украине. По оценкам NielsenIQ, за девять месяцев 2022 г. на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. Как отмечали участники рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока. Кроме того, говорят собеседники “Ъ”, из-за высокого спроса на виски в мире закупить достаточный объем качественных спиртов для напитка очень сложно. На "Тульском винокуренном заводе 1911" говорят, что спрос на ром в мире также высокий и для обеспечения производства качественными дистиллятами нужны долгосрочные контракты и планирование на три-пять лет вперед.

Теги: Ром, виски, водка



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