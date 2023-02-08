08 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: пресс-служба МЧС России

Три человека могут находиться под завалами дома в Ефремове

Три человека могут оставаться под завалами пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области.

"Не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По предварительным данным, в газифицированном доме взорвался газ, обрушился первый подъезд. Причиной могла стать неисправность оборудования. Незадолго до происшествия жители жаловались на состояние газовых сетей.

Ранее сообщалось, что при разборе завалов было обнаружено тело пятого погибшего жителя дома. Спасены семь человек, пострадали трое.

Теги: взрыв газа, ефремово, завалы, дом



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