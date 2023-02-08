08 Февраля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астраханской области проблему с выплатами обманутым дольщикам решат до конца 2023 года

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совещание по объектам незавершённого строительства, которые входят в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) и поручил правительству региона в течение двух месяцев доработать методику расчёта компенсационных выплат собственникам за недострой и произвести все выплаты до конца 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора.

По данным заместителя председателя правительства Астраханской области Михаила Богомолова, в 2022 году 172 обманутых дольщика, вложивших средства в строительство домов на ул. В. Барсовой и на проезде Юго-восточный, получили денежные компенсации.

обманутые дольщики, Стройдом(2017)|Фото: НоябрьскИнформ

Сейчас в Астрахани остаются четыре проблемных объекта: два нежилых помещения на ул. Герасименко, 6 и 8 (многоуровневые гаражи), жилой комплекс «Кремлёвский» на ул. Кремлёвская/А. Сергеева и многоквартирный жилой дом на ул. Студенческая, 7, корп. 1, литер А. Оба гаража после принятия судебного решения будут исключены из реестра проблемных объектов, ориентировочно – до апреля. В ЖК «Кремлёвский» сейчас завершаются работы по достройке дома, застройщик обещает всё закончить до мая. Таким образом, ещё один объект будет исключён из ЕРПО.

Ситуация с домом на ул. Студенческая, 7, корп. 1, литер А, где необходимо восстановить права 180 собственников недостроенного жилья, особая. Его начали строить в 2008-м, в 2018-м фирму признали банкротом, а дом внесли в реестр проблемных объектов. Однако, в связи с исключением застройщика из Единого госреестра юридических лиц, применение механизмов «Фонда развития территорий» по выплате компенсаций обманутым дольщикам стало невозможным.

По поручению губернатора Игоря Бабушкина правительство разработало нестандартное юридическое решение.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Подготовлен проект закона, согласно которому, если он будет принят, появится основание для выплаты денежных компенсаций обманутым дольщикам из областного бюджета. В марте документ будет направлен на рассмотрение в областную Думу. В случае принятия закона в мае скорректируют бюджет, и с 1 июня начнутся процедуры по выплате компенсации. Параллельно с этим в течение ближайших двух месяцев будет определена методика оценки компенсаций по недостроенным помещениям. По поручению губернатора Астраханской области вопрос с домом на ул. Студенческая, 7, корп. 1, литер А должен быть решён до конца этого года.

Теги: игорь бабушкин, недострой, компенсационные выплаты, обманутые дольщики



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