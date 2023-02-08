В Челябинске задержали местных жителей, напавших с битой на подростка

В Челябинске задержали двух местных жителей, напавших с битой на подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился 17-летний местный житель с заявлением о хищении у него мобильного телефона, серебряного кольца и цепочки. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей. Он рассказал, что у дома по Свердловскому проспекту на него напали двое молодых людей и, угрожая битой, похитили личное имущество, после чего скрылись.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Это два неработающих местных жителя 23 и 24 лет. Один из них ранее был судим. Дома у одного из них были изъяты похищенная серебряная цепочка и деревянная бейсбольная бита. Остальное они продали, а деньги потратили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Они водворены в изолятор временного содержания.