08 Февраля 2023
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Экономика Свердловская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

Из Екатеринбурга в Шри-Ланку планируют открыть прямой авиаперелет

Из Екатеринбурга в Шри-Ланку может появиться прямой авиарейс. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

По его словам, недавно свердловская делегация вернулась из Шри-Ланки, где проводила переговоры об открытии прямого перелета в эту страну.

"Думаю, что мы в ближайшее время будем настойчиво просить ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет", - сообщил Ярин.

Какая авиакомпания планирует выполнять рейсы, министр не уточнил.

Напомним, прошлой осенью Центральный банк Шри-Ланки заявлял, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.

Теги: Екатеринбург, перелет, Шри-Ланка



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