Из Екатеринбурга в Шри-Ланку планируют открыть прямой авиаперелет

Из Екатеринбурга в Шри-Ланку может появиться прямой авиарейс. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

По его словам, недавно свердловская делегация вернулась из Шри-Ланки, где проводила переговоры об открытии прямого перелета в эту страну.

"Думаю, что мы в ближайшее время будем настойчиво просить ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет", - сообщил Ярин.

Какая авиакомпания планирует выполнять рейсы, министр не уточнил.

Напомним, прошлой осенью Центральный банк Шри-Ланки заявлял, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.