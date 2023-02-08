Пассажиров "Кольцово" начнут доставлять в новый аэропорт Гоа

Самолеты авиакомпании "Аэрофлот", вылетая из Екатеринбурга в Гоа, будут приземляться в новый аэропорт – Manohar International Airport. О переводе прямых регулярных рейсов из "Кольцово" сообщает Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

Изменение расписания запланировано на октябрь. Из уральской столицы в Гоа авиаперевозчик будет летать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Полет продлится с 22.20 до 5.35 следующего дня по местному времени. Обратные рейсы запланированы на среду, субботу и воскресенья в 05.35. Прибытие в "Кольцово" в 13.20.

Авиакомпания будет совершать аналогичные рейсы и из Москвы: с 14.50 по средам, пятницам и воскресеньям (прибытие в 01.00). Обратный рейс в 02.30 по понедельникам, четвергам и субботам. Прибытие в столицу в 08.15.

О том, чтобы летать в новый Manohar International Airport подумывает и другая авиакомпания – Azur air, которая пока предпочитает пользоваться аэропортом "Даболим".