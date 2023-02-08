08 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Виталий Невар/ТАСС

В Нефтеюганске из-за коммунальной аварии погибла пенсионерка

В Нефтеюганске из-за прорыва теплотрассы погибла пожилая женщина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла 11 января, в районе ул. Строителей. Температура воздуха опустилась ниже 40 градусов, что, вероятно, стало причиной порыва теплотрассы. Из-за него на тротуаре образовалась яма, заполненная кипятком. Около 8.00 79-летняя жительница города упала в яму. С ожогами ее доставили в больницу. Врачи не смогли спасти ей жизнь, через несколько дней она скончалась от полученных повреждений.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Теги: теплотрасса, порыв, пенсионерка, ожоги



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