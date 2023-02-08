08 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын вышел в свет с женой и старшей дочкой

Ким Чен Ын снова появился на публике с женой Ли Соль Чжу и, предположительно, старшей дочкой Ким Чжу Э. Северокорейский лидер посетил банкет, посвященный 75-летию создания Корейской народной армии (КНА).

На русскоязычном сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК)  фоторепортаж озаглавлен "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын по случаю Дня основания армии нанес поздравительный визит в место ночлега генералов Народной Армии и присутствовал в торжественном приеме".

"На месте ночлега уважаемого товарища Ким Чен Ына, по которому тосковали даже во сне, и его любимую дочь встретили командиры Министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений и соединений КНА с чувством самого глубокого уважения", - говорится в сообщении агентства. О жене лидера, которая так же присутствовала на банкете, не говорится ни слова.

Предполагается, что Ким Чжу Э родилась в 2009 или 2010 году, а в 2012 году ее родители узаконили свои отношения. С тех пор у них родилось еще двое детей.

Ким Чен Ын с женой и дочкой.(2023)|Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын с дочкой.(2023)|Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын с женой и дочкой.(2023)|Фото: ЦТАК

Теги: ким чен ын, ким чжу э, ли соль чжу, северная корея



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