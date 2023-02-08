Свердловчане не обращались в МИД по поводу пострадавших при землетрясениях в Турции

Представительство МИД России в Екатеринбурге пока не располагает информацией о том, что среди пострадавших в результате землетрясений в Турции могут быть свердловчане.

По данным на утро 8 февраля, общее число погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тысяч человек. Счет пострадавших идет на десятки тысяч.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, в дипломатическом ведомстве разделяют боль вместе с представителями этих государств.

"Как правило, мы работаем по обращениям граждан. Ни родители, ни другие родственники по этому вопросу в представительство Министерства иностранных дел до настоящего момента не обращались", - сообщил Харлов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, ранее в МИД России рекомендовали воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции "в связи с повышенной сейсмической активностью".