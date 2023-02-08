08 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске пятиклассница ранила одноклассника ножницами

В Нижневартовске, в школе №3, пятиклассница ударила одноклассника ножницами в шею. Информация об этом опубликована в группе "ЧП в Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

Сообщается, что якобы конфликт между детьми произошел из-за того, что мальчик отобрал у девочки личную вещь и не возвращал. Девочка побежала за ним с ножницами и ударила его. Помощь пострадавшему ребенку была оказана школьным медиком. "Скорую" не вызывали.

В администрации города уточнили, что инцидент произошел на перемене, после урока технологии, и что девочка задела одноклассника ножницами для рукоделия по неосторожности. Конфликта между детьми не было. Мальчику оказана первая медпомощь в медпункте школы, вызов скорой помощи не потребовался. Заместитель директора школы незамедлительно провела беседу с обучающимися по соблюдению техники безопасности в кабинете технологии. Проводятся внеплановые инструктажи по соблюдению требований безопасности на уроках технологии.

Родителей детей вызвали в школу, провели беседу. Претензий у сторон нет.

В полиции также сообщают, что заявлений от родителей пострадавшего ребенка в полицию Нижневартовска не поступало. Тем не менее, правоохранители проводят проверку инцидента.

Теги: пятиклассница, ножницы, школьники



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