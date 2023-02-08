Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что поставка Киеву дальнобойных снарядов делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров.

Он отметил, что бомбы GLSDB способны преодолевать именно такое расстояние. "Если посмотреть на линию боевого соприкосновения и куда они могут дотянуться, то под угрозой уже не только традиционные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но также, например, тот же Луганск, Таганрог, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, а если говорить про Крым, то это Армянск и Джанкой", - заявил Рогов РИА Новости.

США ранее объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 2,175 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. Агентство Bloomberg отмечало, что снаряды не будут развернуты на Украине в ближайшее время. Первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт.