В детском саду в Екатеринбурге произошло задымление. Детей эвакуировали

Сегодня утром в детском саду в Екатеринбурге на Фрунзе, 43а произошло задымление. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались один взрослый и 17 воспитанников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Инцидент произошел около 8.40 на втором этаже в помещении группы.

К месту происшествия выезжали три единицы техники и 14 человек личного состава. Пострадавших нет.