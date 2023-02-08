В Турции через 52 часа после землетрясения из-под завалов достали живого ребенка

Пятилетнего ребенка спасли из-под завалов в провинции Хатай на юго-востоке Турции через 52 часа после разрушительного землетрясения.

Пятилетнюю девочку сегодня достали спасатели. Отмечается, что она не получила каких-либо ранений в результате обрушения дома, приводит ТАСС данные газеты Sabah. На носилках ее отнесли в машину скорой помощи, после чего доставят в ближайшую работающую больницу.

Напомним, к утру 8 февраля число погибших и пострадавших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии продолжает расти. Жертв стихии в Турции уже 5894, в Сирии – 1250. В Турции ранены не менее 34,8 тыс. человек, в Сирии – 2054. Таковы данные властей республик.