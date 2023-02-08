В Челябинской области проверят расходование средств на развитие туризма

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходование средств на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут в министерстве экономического развития Челябинской области и Агентстве международного сотрудничества региона.

КСП оценит целевое использование субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма, полноту и достоверность отчетов об использовании субсидий, а также выполнение показателей подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма" и их влияние на национальную цель развития "возможности для самореализации и развития талантов".