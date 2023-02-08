Спасатели за ночь разобрали половину завалов на месте взорвавшегося дома в Ефремове

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Ефремове (Тульская область) шли всю ночь.

"Спасатели МЧС России продолжают поиск пострадавших, разбор завалов, участвуют в восстановительных работах в городе. К утру разобрано 40 куб.м. завалов из 80 куб.м. Психологи регионального спасательного ведомства оказывают помощь населению", - говорится в сообщении министерства.

В работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при разборе завалов было обнаружено тело пятого погибшего жителя дома. Судьба еще двоих остается неизвестной.

По предварительным данным, в газифицированном доме взорвался газ. Причиной могла стать неисправность оборудования. Незадолго до происшествия жители жаловались на состояние газовых сетей.