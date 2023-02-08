08 Февраля 2023
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье контрактник не смог добиться увольнения после завершения мобилизации

Контрактник, пытавшийся завершить службу в армии после истечения контракта, не смог добиться увольнения через Пермский гарнизонный суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Военный на два года заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. В мае 2022 г. он подал рапорт об увольнении с военной службы по истечении срока контракта, однако ему отказали. Основанием для отказа стал указ президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации".

Контрактник полагал, что после того, как Путин объявил о завершении частичной мобилизации, отказ в увольнении является незаконным.

Однако суд отказал ему, ссылаясь на тот же указ президента об объявлении частичной мобилизации. Указом установлен исчерпывающий перечень оснований увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с военной службы. Ни к одному из них истец не относится.

На основании этого суд принял решение, что нет оснований для того, чтобы признать незаконными действия командиров военнослужащего, которые отказали ему в увольнении.

Кроме того, суд исходил из того, что каких-либо нормативно-правовых актов, подтверждающих окончание мобилизации и допускающих увольнении со службы не издавалось. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в соответствующем порядке.

Теги: контрактник, служба, увольнение, мобилизация



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