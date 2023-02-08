В Нижнем Тагиле запретили возвращать бездомных собак обратно на улицы

В администрации Нижнего Тагила определились с местами, куда запрещено возвращать отловленных и стерилизованных бездомных собак. Согласно постановлению за подписью главы города Владислава Пинаева, это буквально практически каждое общественное пространство в муниципалитете.

Среди этих мест:

Территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц);

Территории, прилегающие к многоквартирным домам;

Детские игровые и детские спортивные площадки;

Спортивные площадки для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе;

Кладбища и мемориальные зоны;

Площадки для проведения массовых мероприятий;

Территории детских, образовательных и лечебных учреждений;

Территории, прилегающие к объектам культуры;

Территории, прилегающие к организациям общественного питания, магазинам.

В постановлении также приведен список лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате бездомных животных на прежние места обитания в городе:

Начальник управления городским хозяйством мэрии Андрей Лебедев;

Замначальника управления городским хозяйством мэрии Игорь Комаров;

Начальник отдела благоустройства, озеленения и строительства управления городским хозяйством мэрии Алена Ковязина;

Главный специалист отдела благоустройства, озеленения и строительства управления городским хозяйством мэрии Алена Пушкарева.

Куда именно будут выпускать собак и как будет контролироваться их место обитания - неизвестно. На момент публикации до администрации Нижнего Тагила дозвониться не удалось.

Напомним, что после отлова собак стерилизуют, лечат и после отпускают обратно. На эти нужды из бюджета города выделяется по 4,3 тыс. рублей на одного четвероногого. Лечением собак занимается благотворительный фонд "Добрый руки".