В Нижнем Тагиле запретили возвращать бездомных собак обратно на улицы
В администрации Нижнего Тагила определились с местами, куда запрещено возвращать отловленных и стерилизованных бездомных собак. Согласно постановлению за подписью главы города Владислава Пинаева, это буквально практически каждое общественное пространство в муниципалитете.
Среди этих мест:
- Территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц);
- Территории, прилегающие к многоквартирным домам;
- Детские игровые и детские спортивные площадки;
- Спортивные площадки для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе;
- Кладбища и мемориальные зоны;
- Площадки для проведения массовых мероприятий;
- Территории детских, образовательных и лечебных учреждений;
- Территории, прилегающие к объектам культуры;
- Территории, прилегающие к организациям общественного питания, магазинам.
В постановлении также приведен список лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате бездомных животных на прежние места обитания в городе:
- Начальник управления городским хозяйством мэрии Андрей Лебедев;
- Замначальника управления городским хозяйством мэрии Игорь Комаров;
- Начальник отдела благоустройства, озеленения и строительства управления городским хозяйством мэрии Алена Ковязина;
- Главный специалист отдела благоустройства, озеленения и строительства управления городским хозяйством мэрии Алена Пушкарева.
Куда именно будут выпускать собак и как будет контролироваться их место обитания - неизвестно. На момент публикации до администрации Нижнего Тагила дозвониться не удалось.
Напомним, что после отлова собак стерилизуют, лечат и после отпускают обратно. На эти нужды из бюджета города выделяется по 4,3 тыс. рублей на одного четвероногого. Лечением собак занимается благотворительный фонд "Добрый руки".