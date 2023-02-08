В Челябинской области на женщину, продавшую медаль деда, завели уголовное дело

В Челябинской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за сбыт государственной награды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщину задержали в январе на привокзальной площади станции Златоуст. Она продала за 1 тыс. рублей медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".

Медаль была изъята и отправлена на экспертизу. Эксперты подтвердили, что медаль является подлинной и относится к категории государственных наград. По словам задержанной, это награда принадлежала ее деду, который умер 20 лет назад. Деньги с продажи она планировала потратить на личные нужды.