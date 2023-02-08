08 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК и РФС провели футбольный фестиваль для школьников Екатеринбурга

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поддержала футбольный фестиваль в Екатеринбурге с амбассадорами Российского футбольного союза (РФС). Фестиваль "ТМК. Урок футбола" прошел 4 февраля, в нем приняли участие 300 школьников и 30 учителей школ Свердловской области, сообщает пресс-служба ТМК.

Мастер-классы для школьников в манеже "Урал" провели экс-игроки российской сборной Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев, Елена Терехова, Егор Титов и Динияр Билялетдинов. В программу вошли разминка, отработка отдельных упражнений на поле и серия матчей со звездами футбола. Гости также ответили на вопросы школьников и сфотографировались с ними на память.

Футбольный фестиваль в Екатеринбурге с амбассадорами Российского футбольного союза(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Футбольный фестиваль в Екатеринбурге с амбассадорами Российского футбольного союза(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Образовательный семинар для учителей физкультуры из школ-участников проекта "Футбол в школе" провели старший тренер женских молодежной и юниорской U-17 сборных России Валентин Гавва, старший тренер женской юниорской сборной России U-15 Давид Калатазашвили и старший тренер женской юниорской сборной России U-16 Елена Медведь. Теоретическую часть занятия вместе с тренерами провел руководитель методической группы проектного офиса "Футбол в школе" Дмитрий Баранник. К практическим упражнениям присоединились Руслан Пименов и Елена Терехова, которые вместе со всеми провели показательный футбольный урок физкультуры для детей.

Футбольный фестиваль в Екатеринбурге с амбассадорами Российского футбольного союза(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Организаторы семинара представили презентации, поделились своим видением дальнейшего сотрудничества, рассказали о методике построения уроков футбола, а также провели мастер-класс на поле, чтобы продемонстрировать методику на практике.

"ТМК. Урок футбола" организован РФС и ТМК и проходит в регионах присутствия компании в рамках масштабного проекта "Футбол в школе". Первое мероприятие состоялось в Екатеринбурге в марте 2022 года, также уроки футбола при поддержке ТМК прошли в Волгоградской области и Челябинске.

Отметим также, что в рамках визита в Екатеринбург Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице тренера Кирилла Боровикова, который спас двоих детей.

Теги: Трубной металлургическая компания, футбольный фестиваль, Российский футбольный союз



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