Пострадавшим при взрыве газа в Ефремове окажут необходимую помощь

Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье в результате взрыва газа в жилом доме в Ефремове окажут материальную поддержку. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе создали штаб по ликвидации последствий инцидента. Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь.

Губернатор поручил оценить степень разрушения дома, чтобы принять решение о его восстановлении или сносе.

Ранее МЧС сообщало об обнаружении тел четырех погибших жителей пятиэтажного дома на улице Химиков. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало о пяти погибших.

Кроме того, спасателям удалось достать из-под обломков рухнувшего подъезда семь человек. Еще четверо остаются под завалами.