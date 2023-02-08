08 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: t.me/rasstriga / соцсети

Пострадавшим при взрыве газа в Ефремове окажут необходимую помощь

Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье в результате взрыва газа в жилом доме в Ефремове окажут материальную поддержку. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе создали штаб по ликвидации последствий инцидента. Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь.

Губернатор поручил оценить степень разрушения дома, чтобы принять решение о его восстановлении или сносе.

Ранее МЧС сообщало об обнаружении тел четырех погибших жителей пятиэтажного дома на улице Химиков. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало о пяти погибших.

Кроме того, спасателям удалось достать из-под обломков рухнувшего подъезда семь человек. Еще четверо остаются под завалами.

Теги: взрыв газа, ефремово, тульская область, жилой дом



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Развитие сюжета:

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Ранее 08.02.2023 09:10 Мск Спасатели за ночь разобрали половину завалов на месте взорвавшегося дома в Ефремове

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