В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек

От российского гражданства в минувшем году отказалось 4306 человек. Это больше, чем в 2021-м и 2020-м, но меньше, чем в 2019-м (4356). Таковы данные посольств и консульств РФ, собранные МИД России.

В министерстве считают, что никаких особых изменений в динамике отказов нет, пишет РБК.

Внутри страны от гражданства отказались 40 человек, причины не называются, данные по прошлому году в МВД не приводят.

В 2022 году 691 тыс. иностранцев получили российское гражданство, следует из статистики МВД. Это на 44 тыс. меньше, чем в пандемийном 2021 году.

При этом министерство выдало в том же 2022 году 5,4 млн заграничных паспортов гражданам России – это на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

В прошлом году граждане Донецкой и Луганской народных республик получили право получать в упрощенном порядке российские паспорта. Данный статус (граждан ДНР и ЛНР) был внесён в нормативные акты указом главы государства Владимира Путина от 4 мая. Ранее право на получение российских паспортов в упрощенном порядке фактически уже было у жителей Донбасса, но речь шла об украинцах, проживавших на территориях ЛДНР.

Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.