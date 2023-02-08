Росприроднадзор пытается взыскать с "Уватнефтегаза" 96,5 миллионов рублей

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском к "РН-Уватнефтегазу". Ведомство пытается взыскать с нефтяной компании более 96,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Заявление принято к производству. В нем сообщается, что в августе 2021 г. "Уватнефтегаз" якобы допустил разлив нефтесодержащей жидкости в районе трубопровода одного из месторождений. Это привело к порче земли. Общество в добровольном порядке не оплачивает вред, причиненный участку.

Рассмотрение дела назначено на 4 апреля 2023 года.