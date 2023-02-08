Нехватка у ВСУ военных узкой специализации в зоне СВО составляет более 50%, - Марочко

Дефицит военнослужащих узких специальностей в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующих в зоне проведения специальной военной операции (СВО), превышает 50%.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что украинские войска в зоне СВО испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов среди рядового и офицерского состава.

"Установлено, что некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%. Порядка 65% офицеров не имеют специального образования (в лучшем случае, курсы), из них большая часть имеют воинскую выслугу менее года", - сказал он.

По словам Марочко, около 80% офицерского состава украинских войск смогли получить боевой опыт только во время СВО.