08 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Пермский край
Фото: Накануне.RU

На трассе "Пермь – Екатеринбург" планируются ограничения из-за капитального ремонта мостов

"Уралуправтодор" начинает капитальный ремонт восьми путепроводов и шести мостов на трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург" в Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок. Работы пройдут на отрезке длиной более 100 км (с км 187 в Ачитском городском округе до км 326 возле Первоуральска). Капремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

На мостах через реки Бисерть и Пут уже начинается строительство опор, а на мостах через Ут и Тюш строят временные объезды с временными мостами. В марте дорожники приступят к разбору конструкций сооружений, в связи с чем на участках будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Как уточнили в "Уралуправтодоре", даты введения ограничений с подробной схемой организации движения будут опубликованы позже.

Теги: мосты, трасса, ограничения, ремонт



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