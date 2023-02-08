В Челябинске возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха из-за щебеночного завода

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в нескольких садовых товариществах в результате работы щебеночного завода под Челябинском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 251 УК РФ (Загрязнение атмосферы).

Напомним, в январе жители, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, пожаловались на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. По их словам, почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Жители жаловались в различные инстанции, но результатов нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей.