08 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Медфракция подарила учебно-развивающему центру в Екатеринбурге спецмебель для особых детей

Депутаты медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев и Дмитрий Николаев подарили учебно-развивающему центру в Кировском районе специализированную мебель. Благодаря новому медицинскому стулу с поддержкой, специалисты смогут свободно работать с детьми с диагнозом ДЦП.

"Мы, депутаты медицинской фракции, продолжаем поддерживать учреждения, где оказывают помощь пациентам, в том числе инвалидам. В центре работают с детьми с детским церебральным параличом. Но была сложность, так как ребята не могут сидеть на обычном стуле. Чтобы это не стало преградой для развития речи таких пациентов, мы купили специальный стул с поддержкой. Уверен, что с новым оборудованием у детей будут прекрасные результаты", - прокомментировал руководитель медфракции Вихарев.

Передача спецмебели в учебно-развивающий центр Екатеринбурга от медфракции(2023)|Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции, первой оценить подарок смогла 5-летняяя пациентка Центра Полина, которая посещает специалистов дважды в неделю. Стул позволяет создавать нужный наклон спины, высоту подножек, приставлять столик и перевозить ребенка от порога до кабинета.

"Полиночка пока не ходит, но прекрасно разговаривает и все понимает. Сейчас мы активно готовимся к школе и очень был нужен такой стул для нее и для других ребят с таким же диагнозом. Мы обратились к депутатам медфракции и оперативно получили помощь, спасибо им большое", - рассказала директор центра Татьяна Верясова.

Передача спецмебели в учебно-развивающий центр Екатеринбурга от медфракции(2023)|Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Передача спецмебели в учебно-развивающий центр Екатеринбурга от медфракции(2023)|Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Напомним, что ранее медицинская фракция уже взаимодействовала с Центром. По словам Николаева, в прошлом году силами депутатов здесь была проведена диспансеризация, которую могли пройти жители ближайших домов микрорайона Пионерский.

"Поэтому, когда руководители центра обратились к нам с просьбой в приобретении стула, мы, конечно, откликнулись. Надеюсь, сейчас реабилитация детей будет проходить ещк более эффективно, - отметил депутат.

В ответ сотрудники Центра передали Вихареву посылку для мобилизованных с теплыми носками и сладостями.

Передача спецмебели в учебно-развивающий центр Екатеринбурга от медфракции(2023)|Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Напомним, что пункт приема помощи организован в общественной приемной Алексея Вихарева по адресу ул. Старых Большевиков, 29 и работает по вторникам, средам и четвергам с 11.00 до 13.00. За год депутаты медфракции успели отправить солдатам 25 грузов гуманитарной помощи на общую сумму свыше 34 млн рублей.

Теги: медфракция, центр, Екатеринбург, спецмебель, дети



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