Китай отклонил заявку США на разговор о сбитом аэростате, - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает РИА Новости.

Отмечается, что 4 февраля, сразу после того, как аэростат сбили, Минобороны США оформило заявку на защищенный разговор главы ведомства с его китайским коллегой Вэем Фэнхэ, но КНР ее отклонила.

Китайский аэростат в конце января заметили над Аляской, а в начале февраля над американским штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал шар китайским аэростатом наблюдения, Пекин – гражданским объектом, который используется в метеорологических целях. 4 февраля шар удалось сбить.