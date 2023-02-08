В России может вырасти количество получателей льготы на ЖКУ

Фракция ЛДПР в Госдуме запустила во всех регионах России парламентские слушания для анализа предоставления отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). По итогам региональных слушаний предлагается упростить процедуры поддержки и увеличить количество ее получателей.

"Мы предлагаем оптимизировать пакет документов при подаче заявления на субсидию, отцифровать процесс, в том числе через портал госуслуг, а также снизить порог, при котором люди имеют право претендовать на субсидию, до 15% доли расходов на ЖКУ от доходов семьи. А для отдельных категорий граждан еще ниже", - сказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сегодня льготные категории граждан в России, согласно постановлению правительства, могут получить субсидию, если на ЖКУ они тратят более 22% своих доходов. Регионы по своему решению могут снижать данный порог, однако не все воспользовались этим правом, отметил парламентарий.

По его мнению, получение субсидии сегодня осложнено. Так, гражданину нужно подготовить девять видов документов, открыть банковский счет или вклад до востребования, иметь карту "Мир", представить документы в уполномоченный орган местного самоуправления или через МФЦ. Кроме того, субсидия предоставляется на шесть месяцев, после чего человеку нужно заново пройти весь путь, уточнил первый замглавы думского комитета.

"Для улучшения ситуации с предоставлением субсидий мы запускаем во всех регионах парламентские слушания, чтобы собрать оттуда информацию, обобщить ее и при необходимости направить в правительство предложения по внесению изменений в действующее законодательство. С такой инициативой я выступил на заседании ЛДПР с участием главы Минстроя России Ирека Файзуллина, который поддержал предложение", - сказал политик.