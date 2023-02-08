В Екатеринбурге в общежитии УрФУ произошли новые разборки между студентами

Уральский федеральный университет опять оказался в центре скандала: в одном из общежитий вуза в Екатеринбурге студенты вновь устроили разборки.

По данным СМИ и Telegram-каналов, между собой дрались двое учащихся, но досталось и третьему. Причиной случившегося якобы стал бытовой конфликт.

Силовики уже разбираются в обстоятельствах. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции №1.

"На данный момент сообщений и заявлений по данному факту в органы внутренних дел не поступало. На место направлен наряд полиции для выяснениях всех обстоятельств произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение", - заявили в УМВД.

В самом вузе ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, в ночь на 21 января в общежитии УрФУ произошла массовая драка. Сообщалось, что участие в ней принимали несколько студентов. Впоследствии зачинщиков потасовки суд отправил под арест.