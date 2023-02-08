В Госдуму внесен закон о наказании за дискредитацию военных добровольцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которые предусматривают дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий.

В список попадут добровольцы, сообщил председатель коммиссии, депутат от партии "Единая Россиия" Василий Пискарев. "Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о ни", — сообщил он.

Поправки будут внесены в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина, к которому ранее с такой просьбой обратился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение без призывов штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., сообщает РБК.