08 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен закон о наказании за дискредитацию военных добровольцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которые предусматривают дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий.

В список попадут добровольцы, сообщил председатель коммиссии, депутат от партии "Единая Россиия" Василий Пискарев. "Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о ни", — сообщил он.

Поправки будут внесены в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина, к которому ранее с такой просьбой обратился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение без призывов штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., сообщает РБК.

Теги: Госдума, дискредитация, добровольцы, Вагнер



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