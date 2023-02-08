СМИ: Минпромторг расширяет поддержку производителей электроники

Министерство промышленности и торговли России предложило увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд руб.

Также компаниям дадут продлять сроки разработки и производства электроники в случае невозможности обеспечить выпуск компонентов для нее на зарубежных фабриках. Данные меры, по словам экспертов, позволит участникам рынка, которые не успевают реализовать проекты из-за ограничений в отношении РФ, избежать судебных исков от министерства в случае просрочек по проектам.

Российские производители электроники, получившие субсидии, используют, в том числе компоненты отечественного дизайна, формально считающиеся российскими, которые производятся на зарубежных заводах, отказавшихся сотрудничать с российскими заказчиками: "Выход на зарубежные фабрики сейчас затруднен, и никто не берется предсказать, в какой срок до российских разработчиков электроники доедут, например, заказанные за границей процессоры, да и доедут ли они вообще", заявили собеседники "Коммерсанта".

Как сообщил директор компании "Промобит" Максим Копосов, разработчики электроники столкнулись и с трудностями при закупке чисто зарубежных компонентов, из-за чего приходится менять дизайн. "Например, до санкций мы проектировали материнскую плату с учетом одних компонентов, а после санкций пришлось применять другие. Из-за этого потребовалось перепроектировать плату, что увеличило срок и стоимость разработки", - указал он.

Отмечается, что в случае материнских плат цена их разработки выросла в среднем на 20 млн руб.