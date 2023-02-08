СМИ: производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки

В России наблюдается дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок.

Это связано с санкциями ЕС в отношении России — пленка для мясной продукции поставлялась с семи заводов в Европе. В настоящее время срок доставки достигает 10 месяцев — сырье везут из Китая по предоплате или по параллельному импорту. Производители делают запасы этого товара почти на год вперед, из-за чего их затраты выросли на 25–70%.

Для поддержки отрасли Национальный союз мясопереработчиков попросил у кабмина продлить на 2023 год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов. В Минпромторге сочли целесообразным проработать вопрос совместно с Минсельхозом. Как отмечают ведомства, большинство мясоперерабатывающих предприятий сегодня обеспечены компонентами для бесперебойной работы.

Аналогичная проблема возникла и с поставками специй и запчастей для оборудования на мясокомбинатах. Сроки отгрузки комплектующих для техники выросли с двух недель до полугода, а новые поставщики вкусовых добавок из Китая и Индии настаивают на обязательном авансе, что усложняет производство, сообщают "Известия".

Напомним, производителям продуктов в России удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за санкций со стороны Запада проблемами с упаковкой и оборудованием. При этом сегодня серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов.