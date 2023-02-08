Экономисты ожидают рост дефицита бюджета до 5 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России может на 2–2,5 трлн руб. превысить заложенные в финансовый план показатели.

Речь идет о сумме в 5 трлн руб., говорят аналитики. По их словам, причина заключается в снижении нефтегазовых доходов, глобальной рецессии и геополитической обстановки.

По данным Министерства финансов РФ, только в январе недостача бюджета составила 1,76 трлн руб. при запланированных 3 трлн дефицита на весь 2023 год. В частности, объем доходов составил 1,4 трлн руб. — на треть меньше, чем в январе прошлого года. Больше всего сократились нефтегазовые поступления — на 46%, до 426 млрд руб. По оценкам ведомства, это главным образом связано со снижением цен на нефть Urals, а также с сокращением объемов экспорта природного газа.

Что касается ненефтегазовых доходов, то они сократились к январю 2022 года на 28%, составив 931 млрд руб. Основная причина — снижение поступлений налога на добавленную стоимость почти вдвое по сравнению с прошлым годом до 379 млрд, следует из данных Минфина. Ведомство связывает это с введенным в апреле ускоренным порядком возмещения НДС. Вдобавок на 72 млрд сократились поступления налога на прибыль.

1 февраля 2023 года объем Фонда национального благосостояния составил 10,8 трлн рублей, или 7,2% ВВП, прогнозируемого на этот год. ФНБ подрос на 373 млрд по сравнению с январскими показателями (10,4 трлн).

Ликвидной части ФНБ хватит на финансирование дефицита на ближайшие несколько лет, заявил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. По его словам, из фонда в госбюджет может быть направлено около 2 трлн руб.

Дефицит бюджета в 2023 году может оказаться выше, чем запланированные 2,9 трлн рублей, и достичь 5 трлн, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Такой сценарий будет возможен при обвале цен на нефть, очередном витке пандемии или новых внешних угрозах.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что недостача будет на 2–2,5 трлн больше плановой и составит около 5 трлн. Он отметил, что основной причиной роста дефицита станет увеличение расходов казны до объема 2022 года (31 трлн).

Растущая недостача, вероятно, приведет к увеличению спроса и повышению инфляции вплоть до 7% на конец 2023 года, сообщают "Известия".