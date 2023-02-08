08 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России стало меньше граждан, желающих эмигрировать

36% взрослого населения мира Земли хотели бы эмигрировать в другую страну.

Об этом говорится в опросе жителей 57 стран, включая Россию. Исследование провел  холдинг "Ромир" (в России) совместно с компаниями, входящими в международную ассоциацию Gallup International. Как выяснилось, РФ попала в число стран с самым низким уровнем эмиграционных настроений. Так, уехать жить в другое место были бы готовы 15% россиян. В Японии этот показатель составляет 14%, а меньше всех хотят переехать жители Вьетнама и Индии — 8 и 4% соответственно.

Опросы проводились в августе—октябре прошлого года среди 54,3 тыс. жителей разных стран по телефону, через интернет и лично. Участников просили ответить на вопрос: "Если бы вам предоставили все необходимые документы, хотели бы вы жить в другой стране или предпочли бы остаться там, где находитесь?". Среди прочих предлагался вариант "Затрудняюсь ответить". В российскую выборку вошло более 1,5 тыс. респондентов, их опрашивали в августе.

В декабре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, "Ромир" в ходе собственного исследования среди городского населения страны также спрашивал о желании эмигрировать. Декабрьские данные почти совпали с результатами августовского глобального опроса: о такой готовности заявили 16% россиян. В декабре 2021 года доля потенциальных эмигрантов среди соотечественников была больше — 20%, сообщает РБК.

Теги: эмиграция, россияне, опрос



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