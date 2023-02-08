Оснащение Superjet отечественными двигателями будет сопоставимо с остаточной стоимостью лайнера

Замена франко-российских двигателей SaM146 на Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8, включая стоимость самих турбин, сопоставима с остаточной стоимостью этого самолета.

Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, технически ремоторизацию SSJ100 реализовать возможно, нерешенные вопросы с авиакомпаниями и государством – экономические. В частности, это "значительная стоимость" новых отечественных двигателей.

"Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 млн руб. нужно будет на сопоставимую сумму – если не больше – купить еще и новые комплектующие", – отметил Слюсарь. Подчеркивается, что авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. По словам главы ОАК, сейчас российские специалисты работают над освоением так называемой горячей части (газогенератора) этого двигателя.

Как сообщалось ранее, авиакомпании России, выполняющие рейсы на Superjet 100, с осени прошлого года остались без новых оригинальных французских топливных фильтров. В настоящее время запасных на авиарынке не осталось, а альтернативных — пока нет.