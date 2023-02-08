Лук в России стал дороже на треть

Лук стал единственным продуктом из борщевого набора (включает свеклу, капусту, картофель и морковь), который подорожал за последний год.

В материалах Минсельхоза говорится, что с февраля прошлого по февраль 2023 года цена лука в опте увеличилась на 28,7% до 19,3 руб. за 1 кг без НДС. Капуста за этот период упала в цене на 58,6% до 12,7 руб. за 1 кг, картофель – на 37,3% до 17,2 руб. за 1 кг, свекла – на 28,8% до 15,8 руб. за 1 кг, морковь – на 20,4% до 18,8 руб. за 1 кг.

Вопрос с подорожанием на лук отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 7 февраля. Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) считает, что это связано с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками овоща. Из-за аномальных морозов в январе испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах.

Во избежание дефицита в январе – феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Это привело к росту цен на этот лук, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Минэк считает, что нужно достичь таргета по инфляции. Так, в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в 2023 году на уровне 5,5%, целевой.