Минфин отказался от увеличения налогов для работающих за границей

Министерство финансов России передумало менять правила налогообложения для покинувших страну граждан, которые продолжают работать на отечественные компании из-за границы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с обновленной редакцией Налогового кодекса, при этом Минфин настаивает на необходимости в некоторых случаях взимать 30% НДФЛ с зарплаты дистанционных работников за рубежом. Отмечается, что в настоящее время текст поправок проходит согласование в профильных ведомствах.

В конце 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что позиция российских властей по налогообложению работающих из-за рубежа россиян пока окончательно не сформирована. По его словам, правительство рассматривает предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну.