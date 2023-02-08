Пригожин не исключил уход ЧВК "Вагнер" в Африку

В ЧВК "Вагнер" не обращают внимание на то, как освещается их деятельность.

Как сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, компания концентрируется на делах. Так он ответил на вопрос о том, почему на роль частной военной компании во взятии населенных пунктов не указывается в некоторых сообщениях о взятии населенных пунктов Клещеевка и Соледар, говорится в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

"Кто-то считает ЧВК «Вагнер» преступной организацией, кто-то террористами, и это тоже не важно. Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит", — сказал бизнесмен.

По его словам, когда услуги ЧВК больше будут не нужны, компания свернет свою деятельность на Украине. "Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране", — отметил Пригожин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку освободили Вооруженные силы РФ. Военно-патриотические Telegram-каналы возмутились подобной формулировкой, так как все эти населенные пункты, кроме одного, брали бойцы ЧВК «Вагнер».