В правительстве РФ не подтвердили публикации о давлении на ЦБ РФ

Информация Bloomberg о давлении со стороны кабмина России на ЦБ РФ в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Михаила Мишустина Бориса Белякова, российское правительство и регулятор находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики страны в условиях санкций, действуя в рамках своих полномочий и функционала.

"Публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", – отметил Беляков.

Ранее Bloomberg сообщил, что правительство РФ оказывает давление на ЦБ РФ, склоняя к более оптимистичным экономическим прогнозам, а также призывая регулятор дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику. Агентство отмечает, что в преддверии заседания Банка России 10 февраля официальные лица в правительстве ожидают от регулятора более четкого сигнала, что ключевая ставка может быть снижена в 2023 году.

Напомним, совет директоров Центробанка России 16 декабря снова оставил без изменений ключевую ставку – 7,5%. В ЦБ указывают на замедление роста потребительского спроса и риски роста инфляции.