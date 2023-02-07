СМИ: Артем Дзюба может перейти в "Локомотив"

Футбольный клуб "Локомотив" может подписать контракты с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым, передает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на спортивного директора клуба Дмитрия Ульянова.

"Надеемся, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма для наших молодых игроков, но это возможно, только если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме", — сказал Ульянов.

Он добавил, что окончательное решение о подписании контрактов примут позже, после полного медицинского обследования футболистов.