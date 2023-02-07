08 Февраля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: yicai.com

Из-за землетрясения россияне позже получат товары из Турции

Из-за землетрясения турецкие логистические компании могут позже доставить товары – приостанавливаются отгрузки, в том числе и в Россию, сообщает VPost.

Пострадал один из крупнейших портов в Турции – Искендерун, также есть проблемы с ж/д и автомобильными линиями, ВПП аэропортов. На этом фоне грузовые перевозки пришлось ограничить.

Один из источников издания сообщил, что задержки поставок из Турции составят минимум неделю, но вообще все рассчитывают на пару недель.

"К сожалению, проблемы с поставками могут растянуться на месяц и более, потому что из-за ожидаемых задержек и хаоса с обратными поставками возрастет нагрузка на порт в Новороссийске, куда идет больше всего грузов из Турции. А Новороссийск и так еле справляется с выросшими в прошлом году объемами", – объясняет другой логист.

Теги: россияне, турция, поставки, задержка



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