08 Февраля 2023
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве закончились квартиры дешевле 5 миллионов рублей

В Москве закончились квартиры дешевле 5 млн руб. – как в новостройках, так и на вторичном рынке. Дешевле можно купить только апартаменты, которые не имеют статуса жилой недвижимости, пишет "РБК-Недвижимость".

Самые дешевые квартиры находятся в жилых комплексах "Борисоглебское" и "Остафьево" (Новая Москва) и стоят ровно 5 млн руб.

С апартаментами вариантов больше, но не слишком – всего 150 лотов дешевле 5 млн руб.

Год назад до 5 млн руб. было 675 вариантов на первичном рынке в 14 жилых комплексах.

Теги: новостройки, москва, недвижимость, апартаменты



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