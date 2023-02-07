В Москве закончились квартиры дешевле 5 миллионов рублей

В Москве закончились квартиры дешевле 5 млн руб. – как в новостройках, так и на вторичном рынке. Дешевле можно купить только апартаменты, которые не имеют статуса жилой недвижимости, пишет "РБК-Недвижимость".

Самые дешевые квартиры находятся в жилых комплексах "Борисоглебское" и "Остафьево" (Новая Москва) и стоят ровно 5 млн руб.

С апартаментами вариантов больше, но не слишком – всего 150 лотов дешевле 5 млн руб.

Год назад до 5 млн руб. было 675 вариантов на первичном рынке в 14 жилых комплексах.