Взрыв газа в Ефремове: спасено семь человек, четырех ищут под завалами

Спасателям удалось достать из-под обломков рухнувшего подъезда в Ефремове (Тульская область) семь человек. Еще четверо остаются под завалами, сообщил глава областного управления МЧС РФ Алексей Павлов. Ранее сообщалось об обнаружении тел четырех погибших жителей пятиэтажного дома на улице Химиков.

В прокуратуре сообщили, что жильцы остальных подъездов "хрущевки" эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.

В результате взрыва газа полностью разрушены восемь квартир.