В Химках врачи стабилизировали состояние девочки, на которую напала одноклассница с ножом

Девочка из Химок, которую одноклассница около 100 раз ударила ножом, провела в операционной три часа. Сейчас врачам удалось стабилизировать давление, все раны зашиты, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. 11-летняя ученица пятого класса находится в реанимации. Ее родители переживают глубокий шок, сообщила омбудсмен.

"Мы будем делать все, что понадобится, чтобы помочь девочке встать на ноги и восстановиться. По самой ситуации работают следователи, будем ждать их выводов", - цитирует Мишонову ТАСС.

Между тем, отец девочки, которая нанесла однокласснице ранения, заявил, что готов оплатить лечение пострадавшей, передает Shot. Мужчина добавил, что тоже находится в шоке и не понимает, что толкнуло дочь на такой поступок.

Напавшая на одноклассницу девочка сейчас находится на психиатрической экспертизе с мамой.