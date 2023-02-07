Олимпийские комитеты ряда европейских стран призвали не допускать россиян к Играм в Париже

Олимпийские комитеты скандинавских и североевропейских стран выступили с совместным призывом к недопуску спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Швеции.

Под заявлением подписались национальные олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.

При этом ряд национальных олимпийских комитетов заявил, что одобряет план МОК о допуске россиян и белорусов к соревнованиям, в том числе Олимпиаде. Среди таких, например, комитеты США и Канады.

В Великобритании мнения разделились: комитет, предположительно, выступит за выступление россиян на Играх, а правительство – против.

Мэр Парижа Анн Идальго, которая недавно высказывалась за допуск россиян к Олимпиаде-2024 (пройдет в столице Франции – прим. ред.), теперь настаивает на том, чтобы спортсмены из России выступали не отдельной командой, а за "сборную беженцев", в которой обычно соревнуются собственно беженцы или спортсмены, несогласные с действиями своих правительств.